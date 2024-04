Infortunio De Ketelaere | le condizioni in vista di Cagliari Atalanta

Charles De Ketelaere , trequartista del l’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan , si è fermato in Nazionale per un infortunio Allarme in casa Atalanta per le condizioni di ... (dailymilan)

Milan, De Ketelaere può tornare L’ad della Dea spaventa i rossoneri - L’Atalanta potrebbe decidere di non esercitare il diritto di riscatto per De Ketelaere. L’ad della Dea Percassi non ha escluso sorprese. Già finito l’idillio tra De Ketelaere e l’Atalanta La domanda s ...calcioblog

L’Atalanta non brilla, Mandragora sì: alla Fiorentina il primo round della semifinale - I viola vincono 1-0 grazie al sinistro del centrocampista viola che batte Carnesecchi. Appuntamento per il ritorno il 24 aprile al Gewiss Stadium ...bergamonews

Percassi: "Per Koopmeiners non abbiamo ricevuto interesse, normale piaccia a tanti" - Leggi su Sky Sport l'articolo Percassi: 'Per Koopmeiners non abbiamo ricevuto interesse, normale piaccia a tanti' ...sport.sky