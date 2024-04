Influenza aviaria | ipotesi di diffusione in Europa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) ” Il virus dell’continua a diffondersi nell’Unione Europea e altrove, provocando un’elevata mortalità tra gli uccelli selvatici, spillover (salti di specie) tra i mammiferi selvatici e domestici e focolai negli allevamenti”. E’ quanto afferma in un Report, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA- European Food Safety Authority) che insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc – European Centre for Disease Prevention and Control) hanno valutato i reali fattori di rischio per una potenziale pandemia provocata dal virusle H5N1 e le relative misure di mitigazione. Nel documento pubblicato sul sito dell’Efsa, gli esperti indicano alcune specie di animali da pelliccia d’allevamento (visoni o volpi), altamente sensibili ai virus dell’, ...