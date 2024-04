Inferno a Kharkiv | attacco russo | gli edifici in fiamme

La città ucraina che costruisce scuole sottoterra: "La vita non deve fermarsi per la guerra" - A Kharkiv per provare a dare una normalità ai bambini durante il conflitto sono state organizzate classi nella metropolitana e ora si sta mettendo in piedi un vero e proprio complesso per 9mila studen ...today

Zaporizhzhia, speranza per 150mila sfollati fuggiti dall’Inferno russo - La città accoglie i rifugiati che hanno lasciato i territori occupati. Il dramma di aver perso tutto. Negli ultimi mesi due nuovi incubi: l’avanzata degli invasori e la chiamata alle armi ucraina ...msn

La Russia scatena l’Inferno termobarico sull’Ucraina: una bomba mai vista - In un recente sviluppo nel conflitto in Ucraina, video pubblicati sui social media hanno documentato l'uso, da parte delle forze armate della Russia, di ...thesocialpost