Indagine Milan | presto interrogatori in Procura FIGC | il club rischia grosso

In vista gli interrogatori , presso la Procura FIGC , per l' Indagine sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird, avvenuta nel 2022. Il punto (pianetamilan)

Caso Osimhen, De Laurentiis ascoltato in Procura. Il Napoli precisa: "Richiesta del presidente" - È durato oltre un'ora l'interrogatorio in Procura, a Roma, del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sentito nell'ambito dall'Indagine per falso in bilancio e presunte plusvalenze fittizie intor ...informazione

Scaroni a Sky: «Ho sempre detto che Pioli resta, mi piace! Indagine Sento un clima di serenità» - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro ... Il Viola Park è stupendo, certamente non lo dimenticheremo». Indagine – «Novità non ne ho, queste cose prendono ...milannews24

Scaroni: “Indagine su Milan non ha influenzato la squadra. Pioli resta” - Le parole del presidente del Milan, prima della gara con la Fiorentina, sul momento del club e anche sull'allenatore ...fcinter1908