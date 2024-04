Incontro con Pier Luigi Bersani a Pisa su nuove generazioni e politica

Made in Italy, 'Sì lo voglio' per la promozione del territorio - 'Made in Italy, Sì lo voglio'. Salerno celebra il matrimonio tra promozione del territorio ed eccellenze produttive: il prossimo 15 aprile, nella sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno, ...ansa

Genoa, Gilardino: “Pronto a incontrare il club per il futuro” - L’allenatore del Genoa: “Se la società mi metterà al corrente e deciderà di sacrificare determinati giocatori, bisognerà capire quali giocatori entreranno” ...ilsecoloxix

Siglato memorandum di collaborazione tra Regione Lazio e Voivodato di Lublino - L'evento segna un'evoluzione nei rapporti tra le due regioni, con un occhio di riguardo verso l'incremento degli scambi commerciali, accademici e nel campo scientifico-sanitario ...latinaquotidiano