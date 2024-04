Incidenti mortali a Pasqua | 33 vittime nel fine settimana

interventi del 118 e ricoveri ospedalieri in aumento in Salento a causa dell?impennata di incidenti stradali con feriti, registrati nei primi 45 giorni di quest?anno. Maglia nera tra le... (quotidianodipuglia)

Incidenti a Pasqua, 33 morti nel fine settimana - La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 14 Incidenti fatali, 7 gli Incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 26 vittime 8 avevano meno ...adnkronos

Incidente sulla Provinciale 3: investita una carabiniera intervenuto in soccorso - Quattro le auto coinvolte nell'incidente accaduto lungo la Strada Provinciale 3, al km 16, in territorio di Montescaglioso. Dopo il primo impatto tra due veicoli, una carabiniera intervenuta in soccor ...lasiritide

Marsala, incidente mortale sulla Statale 115: perde la vita un 36enne - MARSALA – Un 36enne che viaggiava su uno scooter è morto, ieri sera, alla periferia di Marsala, in seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L’impatto è avvenuto sulla Statale 115 ...livesicilia