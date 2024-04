Incidente sulla Tosco Romagnola | auto finisce nel fossato | due feriti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cascina (Pisa), 4 aprile 2024 –stradale a Cascina poco dopo mezzogiorno. Un’, una Fiat Panda, è finita fuori strada terminando la sua corsa nela lato della strada. Le due persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno messo in sicurezza l'in bilico ed estratto una delle due persone coinvolte, impossibilitata a uscire dall'abitacolo. Non ci sono altrevetture coinvolte. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.

