Incidente mortale | con l' auto contro un muretto | muore una donna Gravi due amiche

Pesaro, 2 aprile 2024 – Un’ auto è finita in una scarpata all'uscita di una curva a sinistra: il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, schiantandosi contro un albero. È ... (ilrestodelcarlino)

Incidente mortale per un pedone a Napoli . Intorno alle 21 di lunedì 1 aprile un uomo è stato travolto e ucciso da un bus dell’Azienda napoletana mobilità. L’ Incidente è avvenuto in piazza Museo , ... (ilfattoquotidiano)

Modena, 3 aprile 2024 – Grave Incidente oggi sulla via Emilia a Castelfranco Emilia: un ragazzo di 25 anni è morto, finendo con una moto contro un camion. L’ Incidente è avvenuto al km 135 della ... (ilrestodelcarlino)

Puglia Incidente stradale mortale, perde la vita un ragazzo di 18 anni appena compiuti - Un giovane di soli 18 anni, Giovanni Paolo Perone, ha perso la vita in un Incidente stradale avvenuto nella notte scorsa lungo la Provinciale 52, nella periferia del paese. La vittima e le circostanze ...baritalianews

Muore davanti a villa Pamphilj travolta in scooter da due auto, aveva 40 anni - Ancora una vittima della strada, ancora una morte per un Incidente stradale nella Capitale ... All’altezza del civico 112, proprio vicino a villa Pamphilj, lo schianto mortale. La vittima è morta sul ...ilmessaggero

