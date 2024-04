Incidente in Tangenziale Est Milano | coinvolto mezzo pesante | due feriti Code fino a 5 km

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Traffico paralizzato dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile, sull’A51,Est in direzione dia causa di unavvenuto pochi minuti dopo le 15 nel tratto compreso tra le uscite 12 Cologno est e 11 Cologno ovest. Nell'che vedeunsono rimaste ferite due persone, un uomo di 25 anni e uno di 56. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza regionale con l’elisoccorso, automedica e due ambulanze. Uno dei uomini, ferito meno gravemente, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Novate Milanese per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare il traffico. ...

