Incidente in autostrada ad Ascoli | camion in fiamme in galleria | un morto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sulla A14 all’altezza di Cupra Marittima si sono scontrati un pullman e uncarico di sostanze alcoliche e si è innescato un rogo. Il bilancio provvisorio è di una vittima e undici feriti di cui due in condizioni gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 all'interno dellaVinci nel tratto marchigiano dell'A14. L'uomo che era alla guida del pullman è rimasto ucciso. Oltre ale al pullman di stranieri con 10 persone a bordo, lehanno intrappolato anche un altro tir. Chiuso il tratto dida Fermo a Pedaso. Traffico paralizzato e caos anche sulla Statale Adriatica.Le operazioni dei vigili del fuocoLa vittima è di nazionalità macedone: secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto incastrato nel mezzo. Ma si contano anche undici feriti: tutti i passeggeri del ...

