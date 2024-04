Incidente Ferrari a Santhìa | è la modella ucraina Anna Kraevskaya la seconda vittima

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) È laladell’verificatosi la domenica di Pasqua tra Ivrea e Santhià, dove unasi è schiantata contro il guard rail viaggiando a oltre 200 chilometri all’ora. Alla guida c’era Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, anche lui morto.era originaria di Odessa, ma risiedeva in Svizzera e aveva 21 anni. Manca ancora la conferma del Dna ma pare ci siano pochi dubbi. La denuncia di scomparsa Ad aiutare gli investigatori della polizia stradale a identificare il corpo è stata la denuncia di scomparsa presentata alla polizia svizzera dagli amici della ragazza. Gli agenti elvetici hanno trasmesso i dati alla polizia italiana, che in 48 ore è riuscita a ...