La modella Anna Kraevskaya , 21 anni, e il DJ Hysni Qestaj , noto come “Dj Style Q”, 40 anni, sono le vittime dell’ Incidente avvenuto a Pasqua tra Ivrea e Santhià, in cui una Ferrari si è schiantato ... (laprimapagina)

L'attore di 1923 Cole Brings Plenty, sospettato per violenza domestica, ha fatto perdere le sue tracce - La famiglia ha denunciato la scomparsa dell'attore, nipote di Mo Brings Plenty di Yellowstone, ma secondo la polizia sarebbe fuggito in seguito a un Incidente domestico che ha coinvolto una donna.comingsoon

Incidente del cavalcavia di Mestre, è morta la turista spagnola ricoverata dallo scorso 3 ottobre. Zaia: «Abbiamo sperato fino all'ultimo» - VENEZIA - Incidente del cavalcavia di Mestre, è morta la turista spagnola ancora ricoverata all'ospedale di Padova. Rosalia Rodriguez Mendez, 52 anni, era tra i turisti sul bus caduto dal cavalcavia ...ilgazzettino

Ferito da un macchinario in un salumificio, grave operaio - Un operaio di 47 anni è rimasto ferito da un macchinario per la lavorazione di insaccati, in un Incidente sul lavoro in un salumificio a Sala Baganza, nel Parmense. L'uomo è stato portato in ...ansa