Incidente a Caravaggio | cade dal monopattino | grave una 39enne

(Di giovedì 4 aprile 2024)(Bergamo), 4 aprile 2024 – Una caduta accidentale da unha portato al pronto soccorso una donna, in codice rosso. Alle 13.16 a, in provincia di Bergamo una donna di 39 anni su unstava percorrendo viale Europa Unita quando, nei pressi del civico 54, è caduta accidentalmente riportando vari traumi tra cui al volto, al torace, alla schiena e all’arto superiore, oltre a un trauma cranico. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dopo che auto medica e ambulanza hanno constatato la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire le dinamiche dell’