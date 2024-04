Inchiesta per corruzione elettorale a Bari | Schlein | “Il Pd non accetta voti sporchi o comprati Vicenda gravissima”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Ladi Triggiano, se le accuse saranno confermate, è. Voglio chiarire innanzitutto una cosa, la linea del Partito Democratico è molto chiara: non accettiamo. Non tolleriamo. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali senza farsi alcuno scrupolo non può trovare alcuno spazio nel partito che stiamo ricostruendo, qui deve trovare porte chiuse e sigillate. C’è qualcosa che viene prima del consenso ed è il buon senso”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly. “Ci siamo presi l’impegno a cambiare il Pd – aggiunge la segretaria dem – e stiamo lavorando a testa bassa ogni giorno per costruire un’alternativa a questa destra. Su questa linea e sulla legalità non indietreggeremo di un ...