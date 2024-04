Incendio Venere degli Stracci | condanna ridotta a Simone Isaia | al vaglio gli arresti domiciliari

Napoli : reinstallazione in Piazza Municipio della Venere di Stracci dopo l’incendio che ha mandato l’opera in fumo nel Luglio del 2023 Un simbolo di resistenza, di speranza e di rinascita. È ... (puntomagazine)

Venere degli stracci a Napoli, Simone Isaia condannato a due anni e sei mesi in appello - Venere degli stracci, imputato condannato a due anni e sei mesi, invece dei quattro incassati in primo grado. Ma resta in cella, dal momento che la corte si è riservata di ...ilmattino

Il rogo della Venere degli Stracci, forte sconto di pena per il senza fissa dimora. La Corte d’appello si riserva per gli arresti domiciliari - Pena quasi dimezzata, da 4 anni a 2 anni e 6 mesi ma per ora resta in carcere il 33enne Simone Isaia, il senza fissa dimora accusato del rogo che, il 12 luglio 2023 in piazza Municipio a Napoli, ...napoli.repubblica

Incendio della Venere degli Stracci, al via il processo d'appello - Il giovane in questione è Simone Isaia. Il 32enne senza fissa dimora condannato, in primo grado, a quattro anni per l'Incendio della Venere degli Stracci. L'opera di Michelangelo Pistoletto bruciata ...rainews