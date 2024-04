Incendio tir sull’A1 | brucia un camion di medicinali | autostrada chiusa

(Di giovedì 4 aprile 2024) Alle ore 22:00 circa di ieri sera, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con due squadre, due Autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) sull’A1 km 535 svincolo Diramazione Nord direzione Roma, per l’di un’automezzo pesante che trasportava– ilcorrieredellacitta.comLe operazioni di spegnimento hanno necessitato della chiusura temporanea dell’. Non ci sono state persone coinvolte. Funzionario VVF di turno, 118, Polizia Stradale e Anas sul posto per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.

Siena, 19 febbraio 2024 – Un tir che trasportava piante è andato a fuoco in autostrada A1, direzione sud, al km 405, tra Valdichiana e Chiusi. Per spegnere l’ Incendio sono intervenuti i vigili del ... (lanazione)

Reggio Emilia , 28 febbraio 2024 - Caos nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1, in direzione sud. In fiamme un autoarticolato che trasportava granelli di plastica. L' Incendio si è verificato ... (ilrestodelcarlino)

Un Incendio avvenuto sull' autostrada A7 Serravalle-Genova vicino Ronco Scrivia ha mandato il traffico in tilt : tir in fiamme , lunghe code sul tratto (notizie.virgilio)

Tir con liquido infiammabile finisce fuori strada sulla Fi-Pi-Li - LIVORNO, 02 APR - Un autoarticolato che trasporta acetato di vinile, sostanza che a temperatura ambiente è un liquido infiammabile, è finito fuori strada lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei ...tribunatreviso.gelocal

Catania, Incendio in un bar: ferito il titolare. Ipotesi fuga di gas - Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora ignote ma probabilmente l’Incendio è stato innescato da una fuga di gas. I Vigili del Fuoco al lavoro per domare l’Incendio I pompieri sono ancora al ...tag24

Incendio a Schiavi di Abruzzo, Vigili del fuoco in azione: sul posto anche i Carabinieri - Un Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea viene segnalato in località Canale, frazione Taverna di Schiavi di Abruzzo. Per cause […] ...ecoaltomolise