Lavoro: inaugurato il centro per l'impiego di Sarzana - Ha riaperto al pubblico completamente rinnovato il centro per l'impiego di Sarzana (La Spezia) nell'ambito di un investimento regionale da 11 milioni per ammodernare le sedi dei quindici centri per ...ansa

Lavoro, Sarzana: Inaugurata oggi la nuova sede del Centro per l'Impiego - L'assessore Sartori: "Altro tassello importante verso una completa ristrutturazione dei Centri d'Impiego Liguri" ...telenord

Inaugurata a Sarzana la nuova sede del Centro per l'Impiego - Sarzana, 4 aprile 2024 – Inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego di Sarzana in via XX Settembre 30. L’attività di progettazione del restyling tecnologico e di grafica ambientale (basata su ...lanazione