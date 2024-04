In terapia di gruppo al Teatro Rosini con Chiara Becchimanzi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – Sarà l’artista poliedricaa chiudere aldi Lucignano la stagione teatrale dedicata alla Stand Up Comedy. Lunedì 8 aprile, con inizio alle ore 20:00, la “generosa ed eternamente pasticciona”porterà sul palco dello spettacolo “di”. Accompagnerà l’appuntamento l’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura. “di” è un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di ...

