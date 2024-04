In prova ai servizi sociali si mette al volante ubriaco Causa un incidente stradale | finisce in manette

(Di giovedì 4 aprile 2024) La squadradel commissariato di Sesto ha arrestato un italiano classe 1998, in esecuzione dell’ordine di carcerazione in sostituzione di misura alternativa dell’affidamento inai. Durante la misura alternativa, l’uomo si era reso responsabile di ben cinque violazioni alle prescrizioni. Durante un’uscita, avevato anche un: si era messo alin stato di ubriachezza e gli era stato rilevato un tasso alcolico addirittura di 2,29 grammi per litro. L’uomo si trova ora al carcere di Monza. La.La.

