In Israele fuori uso i Gps per timore di raid iraniani Ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo il bombardamento del consolato iraniano di Damasco il conflitto sale di livello e i disagi si sentono anche nelle città popolose della parte centrale dello Stato ebraico. Gli abitanti della parte centrale disegnalano da giorni diffusi disagi per l’impossibilità di usare le applicazioni di navigazione come Google Maps, Waze e altri sistemi che utilizzano il Gps. Questo perché a molti automobilisti di Tel Aviv queste applicazioni mostrano di trovarsi a Beirut. Le interruzioni del sistema di localizzazione sono state precedentemente già segnalate nel nord dio nelle aree vicine a Gaza, mentre ora si sono estese anche al centro di. Le forze di difesa israeliane (Idf) sono accusate di aver bloccato alcuni segnali del sistema di posizionamento globale per la guerra in corso con Hamas nella Striscia. Dopo il ...