In Iran i corpi dei soldati uccisi in Siria | omaggio di Khamenei

(Di giovedì 4 aprile 2024) La guida suprema dell', l'ayatollah Ali, ha resoin serata a Teheran alle bare dei sette 'ianilunedì durante gli attacchi imputati a Israele al consolato dell'ambasciataiana a Damasco. Il capo di Statoiano ha pregato per i defunti davanti alle bare ricoperte dalla bandieraiana. Lo ha riferito l'agenzia ufficiale Irna, precisando cheera circondato da alti ufficiali militari. I resti dei sette membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, l'esercito ideologico della Repubblica islamica, sono stati rimpatriati inla notte scorsa, tre giorni dopo essere statinel raid che ha distrutto l'edificio consolare ...

La Cia a Israle: "Possibile attacco Iran imminente". L'organizzazione dei volontari uccisi chiede "un'indagine indipendente" - Tensione alle stelle mentre vanno avanti a fatica i colloqui tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra. Tel Aviv è ancora "intransigente" nei conìfronti del negoziato, ha riferito il gruppo estre ...notizie.tiscali

Iran, attacco terroristico nel sud-ovest del Paese: morti 5 agenti di sicurezza - In Iran un attacco terroristico è stato messo in atto a sud-ovest del Paese. Secondo fonti locali sarebbero morti 5 agenti di sicurezza ...tag24