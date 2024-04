In corso alla Camera la votazione sulla sfiducia a Daniela Santanché | la ministra non presente in aula

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo che mercoledì è arrivato il ‘no’al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini,è inlamozione dicontro ladel Turismo,, presentata dalle opposizioni a causa dell’indagine per truffa all’Inps che la riguarda nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milanocassa integrazione Covid della società Visibilia. Una decisione, quella dell’, che arriverà in assenza dell’esponente di Fratelli d’Italia che non ètra i banchi dell’emiciclo. I favorevoli – “Non vedoinspero sia un presagio”, ha esordito il ...

Concorsi 2024 , in attesa della convocazione per la prova orale la domanda ricorrente in questi giorni riguarda il numero di candi Dati che hanno superato la prova scritta. Non è prevista la ... (orizzontescuola)

L’impresa proprietaria di gran parte dell’area affacciata su via Firenze, la Coabi, paventa un ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna qualora il Consiglio comunale blocchi ... (ilrestodelcarlino)

alla Camera si vota la mozione di sfiducia a Santanchè - Roma, 4 apr. (askanews) – In corso alla Camera la discussione sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. “Sono ormai noti i contenuti dell ...askanews

Lavori usuranti, per chiedere il pre pensionamento deadline al 1° maggio - Chi è occupato in attività faticose e pesanti, e vuole mettersi a riposo nel prossimo anno 2025 con i requisiti agevolati, ha tempo fino al 1° maggio per fare la domanda di riconoscimento del ...sanita24.ilsole24ore

Bagarini per saltare la coda agli Uffizi: nei guai quattro persone - Firenze, 4 aprile 2024 - Quattro persone che, interponendosi fra le file di turisti, ne ostacolavano il relativo accesso, tentando la vendita, in assenza di autorizzazione, di titoli validi per l'ingr ...lanazione