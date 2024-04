In carcere non basta neanche Dio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non è davvero il caso di evocare le solite battute sceme sulla notizia dell’uomo che morde il cane, la notizia parla da sé e ha la lingua amara della disperazione e dell’impotenza (impotenza voluta, cercata, forse dalla politica persino coltivata). La notizia, fonte Rainews, è che padre Christian, cappellano deldi Avellino, una delle persone su cui noi “di fuori” carichiamo la nostra fiducia distratta (ci penseranno loro) è stato aggredito da alcuni detenuti; una ispettrice della Polizia penitenziaria che ha cercato di difenderlo è stata anche lei aggredita. “La tensione neldi Avellino è arrivata a livelli insostenibili, così come il carico di lavoro degli agenti che devono gestire un affollamento che ha superato il 121 per cento”, ha detto il coordinatore regionale del sindacato, Orlando Scocca. Insostenibile, sì, se anche la persona ...

