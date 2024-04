In biblioteca lo sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli obiettivi di "Agenda 2030" e il ruolo che avrà la cultura nel provare a raggiungerli. A partire da ieri e per il mese di aprile, allacivica "Germani" il Comune di Albairate ospiterà due iniziative legate a doppio filo con il progetto culturale "BibliotEque", promosso da Fondazione per Leggere presieduta da Marcello Mazzoleni (nella foto) per sensibilizzare i cittadini alle tematiche delloe per sottolineare "l’importanza che i luoghi di cultura possono avere nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030". "Anche le biblioteche, infatti, sono coinvolte nella sfida globale che il programma d’azione dell’Agenda 2030 pone, e possono lavorare su due fronti - spiegano i promotori dell’iniziativa -: quello conoscitivo, mettendo a disposizione di tutti risorse documentarie, artistiche, informative ...