In aula i medici che hanno svolto l’autopsia su Tramontano | l’avvocato di Impagnatiello | “Oggi udienza tosta”

All'udienza, alla quale i familiari di Giulia Tramontano non prenderanno parte, saranno sentiti i medici legali e i consulenti

"Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago". Sono le parole che Franco Tramontano, papà di Giulia, affida a

Omicidio Giulia Tramontano, oggi nuova udienza del processo. In aula medici legali e consulenti: l’avvelenamento e le coltellate - Milano, 4 aprile 2024 – Nuova udienza, in Tribunale a Milano, del processo che vede imputato Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne che lo scorso 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna ...msn