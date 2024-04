In arrivo i Sace for Made in Italy free days | iniziative gratuite per le Pmi che vogliono crescere nel mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) E’ partito il conto alla rovescia per iforin, due settimne di, patrocinate dal ministero degli Imprese e delin, dedicate alle aziende italiane, in particolare alle pmi, chenel. Dall’8 al 21 aprile, in concomitanza della settimana delinpromossa dal Mimit,mette a disposizione delle imprese italiane interessate a cogliere le opportunità dell’export, una serie diper sostenere la loro competitività sui mercati esteri. Le aziende italiane potranno, infatti, beneficiare di tre prodotti ...

Sace entra a far parte di Roma Startup - Sace entra a far parte di Roma Startup, l’associazione che riunisce le principali realtà dell'ecosistema imprenditoriale e innovativo della Capitale.teleborsa

Sace, utili a 398,2 milioni, progetti per 54,6 miliardi (+13%) - Il consiglio di amministrazione di Sace ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del gruppo Sace al 31 ...quotidiano

Ex Ilva: in arrivo da Sace 120 milioni di garanzie per fornitori - Sace nuova operazione Push da 500 milioni di euro al fianco di Ofi, per sostenere la filiera italiana del caffé ...teleborsa