Impruneta | lacci di metallo nel bosco per catturare animali selvatici Denunciato minorenne

Impruneta, lacci nel bosco per la cattura di animali selvatici. Denunciato un minore - Il luogo dove è stato visto il soggetto che maneggiava i lacci metallici è risultato essere lo stesso ... e dal riconoscimento anagrafico effettuato presso il Comune di Impruneta, i forestali hanno ...055firenze