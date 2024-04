Imprigionano le rondini | via le reti Petizione online con 22mila firme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sta per essere depositata in Comune lalanciata da Lav (Lega anti vivisezione), indirizzata al sindaco Matteo Biffoni e al presidente della Provincia Simone Calamai, per pretendere la rimozione dellemetalliche fatte installare davanti ad alcuni nidi di rondine sulla facciata di un condominio in via della Gualchiera. L’iniziativa ha raccolto 22.615da tutta Italia, comprese quelle di tantissimi pratesi, raccolte sul portale change.org. "Non chiediamo solo di togliere quelle, ma anche di cambiare il regolamento comunale, così che sia vietato a chiunque, d’ora in avanti, installare ogni protezione che impedisca alledi usufruire dei nidi in qualsiasi periodo dell’anno – sottolinea Cristiano Giannessi, responsabile Lav Sede di Prato – Per noi sarebbe scontato, ...