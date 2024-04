Imprese e investimenti Il 2023 ha fatto il boom Ma è già dietrofront

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 76% delledel Varesotto dichiara di aver investito nel. È quanto emerge da un’indagine effettuata dal Centro studi di Confindustria Varese su un campione rappresentativo dell’industria varesina (circa 100 aziende che impiegano 10mila dipendenti). Nella maggior parte dei casi (51%) glisi sono rivelati superiori, nel 26% uguali e nel restante 23% inferiori rispetto all’anno precedente. In cima aglila sostituzione e l’ammodernamento di impianti aziendali, quindi l’ampliamento delle capacità produttive e gliimmateriali. Un primo campanello di allarme arriva però dalle previsioni per l’anno in corso: a scendere in maniera significativa è la percentuale di aziende che dichiara di avere intenzione di investire nel 2024. Tra gli ostacoli più ...