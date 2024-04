Impallomeni | «Gudmundsson-Inter? Va sostenuto! Un altro pronto»

(Di giovedì 4 aprile 2024)e Zirkzee sono tra i talenti più richiesti dalle big di Serie A e non solo. Il primo, in forza al Genoa, è nel mirino dell’mentre il secondo sembraessare molto al Milan.non ha dubbi su chi sia il più: di seguito il suovento a TMW Radio TALENTI – Alberte Joshua Zirkzee saranno certamente tra i nomi più ambiti del prossimo calciomercato, cone Milanessate rispettivamente all’islandese e all’olandese. Secondo Stefano, solo uno dei due è realmente: «Qual è il migliore affare tra Zirkzee e? Sono due talenti, ma sembra che Zirkzee sia già più. Chi lo prende fa un ...

Impallomeni: “Zirkzee lo vedrei bene al Milan con Pioli” - In esclusiva sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni che ha detto: “Zirkzee e Gudmundsson, quale sarebbe il miglior affare per il ...ilmilanista

Juventus Next Gen - Cesena, designato l’arbitro della partita - Sarà il signor Francesco Zago di Conegliano a dirigere la sfida tra la Juventus Next Gen e il Cesena. Gli assistenti saranno Massimiliano Starnini e Giovanni Boato, mentre il quarto ufficiale sarà ...tuttojuve

Impallomeni sicuro: «È un talento, lo vedrei bene al Milan con Pioli». Le parole del giornalista ed ex calciatore su Zirkzee - Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW di Zirkzee e Gudmundsson, due degli obiettivi del calciomercato Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista: PAROLE – «Sono due talenti, ...milannews24