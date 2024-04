Immobiliare | nuovo condono | interesserà l' 80% delle case italiane

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, cosi' come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio. Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che si tratta di una serie di misure che mirano a regolarizzare le piccole difformita' o le irregolarita' strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80% del patrimonioitaliano.