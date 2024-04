Immobile | tentato dall’Arabia Saudita | gli scenari sono cambiati

Da Visibilia alla villa, tutti i guai di Santanchè. Perché le opposizioni chiedono la sfiducia - L’ultima rogna per la ministra riguarda un’operazione immobiliare, avvenuta nel luglio del 2023. È stata svelata da uno scoop di Domani. Attraverso atti catastali e documenti societari il nostro team ...editorialedomani

Dopo lo stupro di Palermo Asia denunciò altri abusi: «Mi gridavano: ti ammazziamo. Volevano che ritirassi la denuncia» - Protagonisti, stavolta, un minorenne che avrebbe tentato di violentarla mesi fa ... reagito avrebbero potuto creare ulteriori problemi alla ragazza, avrebbe assistito Immobile alla scena. «Ci hanno ...corriere

Pagelle Juventus-Lazio 2-0: Chiesa e Vlahovic on fire, Immobile mai in partita, Casale da incubo - Il grande ex di turno Tudor col 3-4-2-1 che diventa 4-2-3-1 per tentare il bis dopo il successo all’ultimo respiro in campionato. A Felipe Anderson e Luis Alberto il compito di innescare Immobile.sport.virgilio