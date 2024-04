“I’ll sing forever” | Rhomanife a Gravina in Puglia e Lesina Disco e tappe

√ I Pearl Jam tornano alle origini: come suona 'Dark matter': ...riflette sul tempo che passa ("We used to laugh/we used to sing/... quello che i Pearl Jam provano a fare nel disco (Oh I 'm not ...finale del disco (Is this what we've become/one last setting sun/I'll ...

Taylor Swift, la popstar americana può decidere le sorti del suo Paese: ... Soon You'll Get Better . L'album in cui la canzone è contenuta, ... che aveva già deciso di non seguire il monito Shut Up and Sing , ... sostenendo nelle elezioni di midterm i candidati democratici Phil ...