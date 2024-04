“Iliadship” | parte la seconda edizione | borse di studio da 15 mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024)ladi, il progetto con cui il gruppo di tlc offre 10dida 15ciascuna, un percorso di formazione e tutorship a giovani studenti under 24 che intendano proseguire i propri studi magistrali nelle materie S.T.E.M., Scienze Sociali e Arts & Literature. C’è tempo fino al 30 giugno 2024 per rispondere al bando. Ciascuno dei 10 studenti selezionati avvierà un percorso biennale che prevede tra l’altro un tutor scelto tra i dipendenti dell’azienda, un mentore tra i componenti dell’Advisory Board, un percorso di formazione con dei workshop tematici, un tirocinio extra-curriculare da attivare in Iliad o in una azienda partner. I ragazzi vincitori della primasi stanno ...