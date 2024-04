Il week-end al cinema | da “Zamora” a “Tatami”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Neri Marcoré torna protagonista al. Sarà al centro delle scene del film “”, che approda nelle sale giovedì 4 aprile. Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Omen – L’origine del presagio”, “Monkey man”, “– Una donna in lotta per la libertà”, “Il mio amico Robot” e “Autobiography – Il ragazzo e il generale”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 4 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “” (ore 21); “La sala professori” (ore 20:45).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Il teorema di Margherita” (ore 20:45). AUDITORIUM LAB80 a Bergamo “La terra promessa” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). LO ...

