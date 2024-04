Il Volo a FqMagazine | “Abituati alle fake news | staremo insieme per tanto tempo e ci auguriamo per sempre I pregiudizi? Non si può piacere a tutti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quindici anni di carriera e non sentirli. Nonostante il clamore suscitato da uno scambio di opinioni, durante una intervista radiofonica al Festival di Sanremo, nessuno scioglimento in vista per Il. La dimostrazione è il fatto che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono impegnati in mille progetti in Italia e all’estero. Il trio ha pubblicato il nuovo album “Ad Astra” per ripartire su basi nuove e creare un nuovo repertorio da proporre nel tour internazionale che partirà ad aprile dalla Cina, per poi proseguire in Giappone e toccare le principali capitali europee in autunno. Il Volto sarà protagonista di “per uno” quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Veronasold out 9 , 11, 12 e 13 maggio. Poi 20 appuntamenti estivi tra giugno e settembre. Insomma non c’è alcuna intenzione di interrompere i ...