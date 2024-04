Il video del “dolce” gender reveal di Damiano Carrara e Chiara Maggenti più Paco

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 4 aprile 2024)hanno rivelato il sesso del loro bambino in unInstagram. Nella clip, pubblicata sul profilo di entrambi, vediamo lo chef tagliare la torta e mostrare allacamera un interno rosa. Insieme a loro, nel, anche un ospite speciale: il piccolo, il cane di casa. “Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa”, ha scritto lo chef a corredo del post. “Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che ...