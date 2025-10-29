Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Andrea Delogu, morto il fratello 18enne in un incidente in moto nel riminese ildifforme.it
Bologna City Run 2026: corri e sostieni la ricerca ilrestodelcarlino.it
Biancofiore: "Un danno all'Italia lo stop dei giudici al Ponte sullo Stretto" iltempo.it
Inter Fiorentina LIVE: comincia la partita a San Siro! L’arbitro sancisce l’apertura delle ostilità internews24.com
LIVE Conegliano-Chieri 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere rimontano nel primo set, 9-10! oasport.it
L'ira di Meloni contro la Corte dei Conti che boccia il Ponte ilfoglio.it
Il Pd provinciale invia una lettera a Giani: "Ci sia un aretino in giunta"
Il Pd provinciale di Arezzo chiede a gran voce un assessore regionale del territorio. E lo fa form... ► arezzonotizie.it
Pubblico impiego, firmato il CCNQ 2025/27: primo passo per rinnovo contratti. CIDA non firma, “DSGA esclusi dall’area dirigenziale”
Il 28 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la defi... ► orizzontescuola.it
Salerno, San Martino: castagne e vino dal 7 al 9 novembre 2025
San Martino Castagne e Vino si appresta a vivere la sua dodicesima edizione con un programma che pre... ► 2anews.it
Festival della Cassoeula, dove si mangia la più buona? I 6 ristoranti in gara nel Lecchese
Torna una delle sfide più gustose dell'intera Lombardia. E il territorio lecchese si giocherà al m... ► leccotoday.it
L’Arezzo vince e convince: 2 0 contro Torres, ora gli ottavi di finale
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Vince e convince l’Arezzo di coppa, che supera 2-0 la Torres al Comunale e... ► sport.quotidiano.net
[PS2/ANDROID] PSX2 – L’Emulatore PlayStation 2 per Android: La Nuova Versione 1.1.1 è QUI!
Buone notizie per gli appassionati di retro-gaming! PSX2, l’emulatore PlayStation 2 per dispositivi... ► gamesandconsoles.net
Basket, la Reyer Venezia torna in vincere in EuroCup, battuta Slask Wraclow
Torna alla vittoria nella EuroCup 2025-2026 l’Umana Reyer Venezia. La squadra veneta è riuscita a s... ► oasport.it
Veroli, conferenza “Il tesoro della cattedrale di Veroli e il nuovo riallestimento”
Il tesoro della cattedrale di Veroli è al centro del sesto appuntamento del ciclo “Dall’abbazia al... ► frosinonetoday.it
Pure Gates sconfessa l’agenda green. La propaganda perde i suoi paraguru
Incredibile giravolta dell’investitore miliardario in vista della Cop30: «Il clima sta cambiando? A... ► laverita.info
Montecarlo, il Principe Alberto II percorre il percorso a cronometro della Vuelta a España 2026
Il Sovrano ha percorso il percorso di 9,6 chilometri che darà il via al Giro di Spagna il 22 agost... ► ilgiornaleditalia.it
Il mouse dalla sensibilità unica, sino a 12.000 DPI: ora è in promo su Amazon con il meno 40%
La promozione su Amazon per il mouse di cui vi parleremo oggi è davvero incredibile, ed è un invito... ► game-experience.it
Google, accordo con gli Usa: centrale nucleare per l’IA
Google ha annunciato di aver stretto un accordo l’utility americana NextEra Energy per riapri... ► dailynews24.it
Calcio, il Ravenna piega il Rimini e si guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C
Al Benelli il Ravenna si aggiudica per 3-0 il derby col Rimini e accede agli ottavi di finale di C... ► ravennatoday.it
The Outer Worlds 2 è disponibile su console e PC e le recensioni su Steam sono ottime
Obsidian Entertainment ha ufficialmente lanciato The Outer Worlds 2, il nuovo capitolo del suo RPG ... ► game-experience.it
Tennis, Sinner bene a Parigi, battuto Bergs
Roma, 29 ott. (askanews) – Jannik Sinner inizia bene al Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è agli ... ► ildenaro.it