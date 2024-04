Il Vespucci sulle orme di Magellano Rotta a sud per il giro del mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Naveè tornata in navigazione per lo storicodel2023-25. Dopo le recenti visite nei porti di Montevideo e Buenos Aires, dove ha avuto una grande affluenza di visitatori, la nave ha ripreso il mare lungo ledie, per la prima volta nei suoi novant’anni, ripercorrerà le antiche rotte a sud del continente americano transitando "controvento" dall’Atlantico al Pacifico. A luglio, a Los Angeles, imbarcheranno gli allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno per l’inizio della campagna addestrativa 2024, che si completerà a Darwin in Australia i primi di ottobre. Los Angeles sarà anche la seconda tappa dove ilsarà affiancato dal Villaggio Italia, la mostra itinerante con il Veliero del Made in Italy. Ad agosto, la ...

Il giro del mondo dell’Amerigo Vespucci: diario di bordo, in partenza da Punta Arenas - Varato nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, il veliero è salpato il 1° luglio 2023 per un giro del mondo che in venti mesi toccherà o ...nationalgeographic