Il vero ostacolo alla riconciliazione Bomba di Caprarica su William e Harry

(Di giovedì 4 aprile 2024) Antonio, ex giornalista Rai inviato a Londra ed esperto della famiglia reale, è stato ospite a Pomeriggio 5 per approfondire gli scenari che si aprono all'interno dei Windsor dopo che Kate Middleton ha svelato al grande pubblico di essere stata colpita da un cancro. “Sevolesse incontrare Kate ci sarebbe un'apertura da lei?”, chiede al suo ospite Myrta Merlino, conduttrice del talk show di Canale 5. Erisponde così: “Sevolesse incontrare Kate sì, cosa che non mi pare affatto in programma adesso. Mi ha colpito la freddezza delle quattro righe rese pubbliche da, dopo che è venuta fuori la notizia drammatica di Kate. Notate la reazione diversa, appena ha saputo del tumore del padre si è precipitato a Londra, anche se poi l'ha visto solo per trenta minuti, saputo del ...