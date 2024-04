Il trucco non lo salva | carabinieri trovano mezzo chilo di cocaina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Idella sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio Pasquale Paparcone, 33enne del quartiere Materdei già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era bordo della sua Mercedes classe A quando ilo hanno fermato a via Cavallo. Dopo una perquisizione approfondita, grazie al prezioso contributo dei cani anti-droga, il rinvenimento della droga. Trovati 510 grammi diin una confezione sottovuoto. Lo stupefacente era nascosto in un vano ricavato nella pedana del lato passeggero anteriore. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.