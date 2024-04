Il Tema Natale di Marguerite Duras | Ariete tenace e anticonformista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 aprile 2024)ascendente Pesci,nasce dalla sofferta sinergia tra l’inizio e la fine, non solo dello Zodiaco. E grazie a quel suo Mercurio affilato, connesso alla Luna e a Marte in Cancro, riscrive in prima persona con rapide folgorazioni letterarie la relazione tra dolore e amore, morte e desiderio in una danza personale che si fa voce universale. Oroscopo dei fiori 2024: una pianta per ogni segno zodiacale X ...