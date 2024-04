Il sogno scudetto della Motto Domenica la semifinale con Desio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ginnasticaalla Final Six di A1 con il. E sarà la San Giorgio ‘79la rivale“Raffaello“ nellaFinal Six di Serie A1 di ginnastica ritmica, evento che assegna loin programmadalle 14.15 al Pala Gianni Asti di Torino (con diretta su Sportface Tv). La società viareggina è giunta terza nella regular season del massimo campionato a squadre raccogliendo 75 punti speciali (frutto di un 2°, un 3° e un 4° posto) guadagnandosi un posto come testa di serie nel tabellonefase finale. La formazione brianzola si è invece piazzata quarta a quota 71. Il confronto prevede 4 sfide dirette, una per attrezzo (in quest’ordine: cerchio, ...

Il Napoli è fuori dalla Champions League e il rendimento in campionato non è stato di certo entusiasmante. Nel corso della stagione il presidente Aurelio De Laurentiis ha esonerato due allenatori e ... (calcioweb.eu)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter Scudetto : possibile già nel derby? Non è solo uno sfizio Per ... (calcionews24)

Szczesny va contro Allegri e le parole di tutta la stagione su quando diceva che la Juventus non era in corsa con l’Inter. Il portiere bianconero, a Rai Sport, dopo la sconfitta per 1-0 contro la ... (inter-news)

Napoli: la tabella per l'Europa League, ultimo obiettivo minimo stagionale - L'asticella si è abbassata sempre di più per il Napoli. Prima il sogno di un bis dello scudetto che è durato il tempo di un amen, poi almeno la qualificazione in ...ilmattino

Napoli sogna Conte: De Laurentiis pronto a tutto, ma il tecnico non è ancora convinto - Il tecnico salentino già cercato a ottobre resta la primissima scelta: per convincerlo, un ingaggio da top e un mercato importante. L'ex Juve e Inter, quest'anno fermo per l'anno sabbatico, viene acco ...gazzetta

Napoli, Di Lorenzo ai saluti Destinazione a sorpresa - Visualizzazioni: 277 Il Napoli dopo lo scudetto trionfale della scorsa stagione e un’annata difficile come quella attuale, potrebbe ripartire da una rivoluzione sul mercato. La stagione del Napoli vol ...calciostyle