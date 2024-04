Il sindaco Sala su San Siro | “ristrutturazione in due fasi” | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il futuro dello stadio Sanè un argomento sempre più caldo e le ultime notizie sono sempre più interessanti: unain due, una prima e una dopo le Olimpiadi invernali del 2026. “È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo”, sono le parole deldi Milano, Giuseppea margine della presentazione del masterplan del nuovo quartiere di Santa Giulia “Credo che quella possa essere la soluzione”. Lo studio di fattibilità A giugno è atteso lo studio di fattibilità realizzato da WeBuild. “La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato alla società le loro necessità e le hanno comunicato formalmente. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno”. “Quello che sto facendo con i miei uffici è ...