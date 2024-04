Il sindaco di Calvizzano dopo le minacce di morte | “Ho avuto paura”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ildi, Giacomo Pirozzi, ospite della trasmissione di approfondimento politico di Tele Club Italia “Campania oggi“, si racconta in un’intervista a tutto campo condotta dal direttore Giovanni F. Russo. Dal passaggio in Forza Italia fino allesubite per le strade della sua città, fino alle ultime novità e progetti della sua amministrazione, L'articolo Teleclubitalia.