Il riscaldamento climatico ha ucciso 65mila anziani

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Abbiamo bisogno di dati scientifici per affrontare la più grande crisi in atto nel pianeta: ilglobale". Stefano Mancuso (nella foto), professore di Arboricoltura generale ed etologia vegetale all’Università di Firenze e membro dell’Accademia dei Georgofili, parte da questa premessa per spiegare l’importanza dei 300 sensori installati sugli alberi della Bam. "Sì, perché i dati serviranno ad andare oltre le opinioni personali, pur legittime, lasciare spazio ai fatti e far capire a tutti che gli alberi servono a raffreddare l’ambiente e a ridurre l’anidride carbonica", continua Mancuso, il quale fa notare che a Milano, ma non solo, di nuove piante c’è un gran bisogno, visto che "dal 1960 ad oggi la temperatura media nel capoluogo lombardo è salita di 3,4 gradi, un dato spaventoso, che fa sì che le ondate di calore in estate in città siano sempre più ...