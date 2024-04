Il razzo SpaceX morente crea una linea “tratteggiata” stranamente perfetta in nuove foto Cosa sta succedendo?

(Di giovedì 4 aprile 2024): la stranatrattata nel cielo notturno Recentimostrano unamentelasciata da unnel cielo notturno sopra l’Arizona, frutto di astuti trucchigrafici. Questa striscia luminosa rappresenta l’ultimo capitolo del programma di lancio della società. Lanci ravvicinati di due razzi Falcon 9 Il sabatoha lanciato due razzi Falcon 9 in meno di quattro ore, trasportando rispettivamente un satellite per telecomunicazioni Eutelsat 36D e 23 satelliti Starlink. I razzi sono stati successivamente fatti atterrare e deorbitati, bruciando nell’atmosfera superiore del pianeta. Le straordinarie immagini del ...

La missione della navicella Starship della compagnia spaziale americana SpaceX ha catturato l’attenzione di milioni di perso ne in tutto il mondo, ma ahimè non esattamente per i motivi che la ... (ildifforme)

Scie infuocate illuminano il cielo notturno di Los Angeles - Nelle prime ore di martedì, il cielo del sud della California è stato attraversato da una serie di misteriose scie luminose ...rainews

SpaceX di Elon Musk lancia 22 satelliti Starlink: la disputa con Tim in Italia per internet veloce - La società dell'imprenditore multimiliardario Elon Musk, SpaceX, ha lanciato in orbita 22 satelliti Starlink. Prosegue il progetto di portare internet veloce in tutto il mondo ma non mancano gli ostac ...it.euronews

Starliner, primo lancio con equipaggio previsto per il 1° maggio - (ANSA) - ROMA, 02 APR - Nasa e Boeing puntano al 1° maggio per il primo lancio con equipaggio di Starliner, il taxi spaziale dell'azienda americana pensato come alternativa alla Crew Dragon di SpaceX: ...msn