Il rapporto della GenZ con la musica? Cosa dice lo studio

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 aprile 2024) Laè “musico-dipendente”. A dirlo sono i numeri dell’indagine dell’Osservatoriocondotta da wabe we are belive nella propria community. A essere coinvolti sono stati oltre 2.000 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 26 anni che, secondo quanto dichiarano, ascoltano laalmeno 10 ore a settimana e in ogni momento possibile. E non c’è particolare preferenza tra un genere e l’altro: è una generazione che si definisce aperta e “di gustili fluidi”. E stando sempre ai dati, i giovani vivono lacome una forma di terapia per il benessere mentale e fisico. Piùmetà degli intervistati, infatti, conferma di mettersi in ascolto per migliorare il proprio stato d’animo e la concentrazione. Con il 32% che preferirebbe i video ASMR per favorire il sonno. Ma emerge ...