Il quattordicenne più forte del mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Come la terra, anche il calciomercato è in continuo movimento. C’è sempre un nuovo talento da scovare, un contratto da firmare, un trasferimento da contrattare, soprattutto se sei il City Football Group, un’industria il cui prodotto finale – come da nome – è il calcio d’élite. È notizia di questi giorni l’approdo alla corte di Guardiola di Cavan Sullivan, talento dei Philadelphia Union che negli Stati Uniti si è preso il titolo, onorifico immagino, di 14enne piùal. Come ha rivelato The Athletic, il City pagherà ai Philadelphia Union una cifra tra i due e i cinque milioni di dollari (in base a dei bonus) più una “pesante” percentuale su una futura rivendita per mettere le mani sul giovanissimo calciatore quando compirà 18 anni, nel 2028. Questo perché da regolamento post Brexit è quella l’età minima per i trasferimenti in Premier League ...