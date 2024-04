Il quartier generale dei volontari Ecco il regalo di compleanno | la nuova sede della protezione civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il gruppo intercomunale didi Veduggio e Renate spegne 20 candeline e la cerimonia si terrà domenica alle 9 nel cortilescuola Segantini. Si partirà poi verso la chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo passando per Renate. Dopo la celebrazione ci si sposta in oratorio, dove verranno consegnati gli attestati di anzianità ai. Sono 25 iattivi di Veduggio e Renate coordinati da Roberto Boso. E proprio in questa settimana la giunta Dittonghi regala il progetto di una. Al momento la casa del sodalizio si trova nella palazzina del centro sportivo comunale mentre il deposito dei mezzi e delle attrezzature è in via Libertà. Il costo del progetto è di 450mila euro, di cui 250mila sono finanziati da Regione Lombardia ...